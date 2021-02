El debut de Manuel ‘La isla de las tentaciones’ en ‘MyHyV’

Manuel entró pisando fuerte al programa del amor en el año 2017 y lo hizo para pretender a Marta Granero. Tenía 25 años por aquel entonces y mucha seguridad en sí mismo. Tanta, que en el día de su debut no dudó en dar un zasca a Antonio David Flores, que por aquel entonces ejercía como asesor del amor en ‘MyHyV’.

Manuel se dio su primer beso con Marta Granero en ‘MyHyV’

El ahora participante de ‘La isla de las tentaciones’ estuvo casi tan intenso con Marta Granero como lo está ahora con su ‘Fiamita’ y solo necesitó dos citas para darse su primer beso con la tronista: “¡Que me arrancas el labio, eres un animal!” fue la reacción de ella a la ‘lengüita’ nada relajada de Manuel.

La última cita de la tronista con el participante de ‘LIDLT 3’

Marta Granero siempre destacaba en el plató lo bien que se lo pasaba con Manuel en las citas, pero, aun así, el seguía teniendo cierta inseguridad y, por ello, la tronista siempre intentaba tranqulizarlo: “No tengas miedo porque me gustas” fue lo que le dijo en su último encuentro en el programa.

Marta Granero decidió expulsar a Manuel de ‘MyHyV’

Sin embargo, aquellas palabras que ella le dijo en su última cita se las llevó el viento y decidió expulsarle del programa pocos días después. No fue del todo directa y se anduvo con bastantes rodeos.

“Con Manu no siento la atracción que siento por Pablo, Christian o Javier, pero sí me gusta, me encanta su personalidad y quiero seguir conociéndolo”, dijo en un principio. “Pero ¿te ves en un futuro con él?”, preguntó Emma García, a lo que ella respondió: “Por ahora, no”.