Melyssa Pinto está viendo más imágenes en ‘La isla de las tentaciones’ que en toda su vida. Un festival audiovisual que demuestra en cada hoguera que su novio no es tan leal a su relación como ella pensaba y que hace que la extronista se convierta en un mar de lágrimas semana a semana.

En ‘Unplugged’ hemos dado un salto al pasado para recordar el día más amargo de Tom Brusse en el trono de Melyssa: cuando no hizo falta una hoguera para llevarse un auténtico golpe de realidad. ¡Recordamos el momento íntegro!

El ataque de celos de Tom Brusse por Melyssa en 'MyHyV'

Hasta ahí, todo bien. La cosa empezó a caldearse cuando Tom Brusse irrumpió en plató y Violeta Mangriñán le comunicó lo que había ocurrido en su ausencia: “Cuando te has ido, Pedro se ha besado con Melyssa”, dijo la novia de Fabio Colloriscchio con un punto de picardía.

Fue en ese momento cuando Toñi Moreno decidió ponerle las imágenes del beso a Tom Brusse, unas imágenes que, en principio, a él no le afectaron. El francés hacía gestos con los que insinuaba que Melyssa intentaba apartarse del beso, a lo que ella respondió: “No, Tom, sí que me apetecía que me besara, lo tengo que decir”.