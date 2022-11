El histórico 'bombazo' de Patricia Ledesma: le dijo a Encarni Manfredi en directo que estaba embarazada de un futbolista

Allá por 2003, aprovechando la visita de Encarni Manfredi al programa de Santi Acosta, Patricia Ledesma levantó el teléfono para gastar una broma tremenda a su madre. Una escena que hemos recogido en el vídeo que encabeza esta noticia y que no tiene desperdicio.

Encarni Manfredi no se lo creía, se quedó a cuadros y prefirió que fuera su hija quien se lo contara. Fue entonces cuando Patricia Ledesma levantó el teléfono y empezó a dar titulares como si no hubiera un mañana.

La que fuera atacada por el perro de Marta López no se lo podía creer, estaba blanca y no dudó en decir lo que pensaba: “Yo no quiero ser la suegra de Ronaldo, prefiero serlo de Kiko Hernández”, dijo, haciendo alusión a su exyerno.