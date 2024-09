El toque de atención que Jorge Javier Vázquez dio a Maite Galdeano por el trato a su hijo: "No es fácil tenerte como madre"

Maite Galdeano concedía una entrevista de lo más esperada en el programa ‘¡De viernes!’ hace unos días y dio unos titulares que no dejaron a nadie indiferente. Uno de los que más revuelo generó fue uno en el que hablaba de la relación con su hijo, Cristian Suescun.

La matriarca de los Suescun, para intentar justificar el duro trato que tenía hacia su hijo, no dudó en explicar: “Mi padre me ha educado de una forma muy recta”. A lo quu Vázquez le dijo: “Pero lo que hagan los padres con nosotros no lo vamos a hacer con nuestros hijos”.