La polémica se desató en el plató de 'MyHyV' en noviembre de 2010

La tronista no lo tuvo claro hasta el último momento y celebró dos finales

A Carmen Madrigal se le fue el trono de las manos en 2010 y tuvo que adelantar su gran final por un tatuaje. Sí, habéis leído bien. Dos meses después de su debut, su reinado se puso patas arriba por una curiosa fecha que había decidido escribirse en la piel y que hizo que saltaran todas las alarmas.

Un baile de lágrimas, de emociones a flor de piel y de indecisión que culminó con una elección que todo el mundo pedía a gritos y que pendió de un hilo hasta el último momento. Recordamos la montaña rusa que fue la final de la malagueña.

El tatuaje que precipitó la final de Carmen Madrigal

El drama se desató en el plató de ‘MyHyV’ en noviembre de 2010 de la manera más inocente. Mientras Carmen Madrigal explicaba uno a uno todos sus tatuajes, empezaron a surgir preguntas: ¿Por qué la fecha de nacimiento de su sobrina coincidía con el cumpleaños de su extronista, Óliver? ¿Era casualidad o había algo más?

Emma García se encargó de aclarar las dudas y explicó que el programa se había puesto en contacto con la madre de la tronista, quien aseguró que la fecha que Carmen llevaba tatuada en su pie no correspondía con el cumpleaños de su nieta y que en realidad se trataba del día en que había nacido el extronista de su hija.

Sin poder aguantar la presión, la malagueña se derrumbó por completó y terminó confesando delante de unos pretendientes que se quedaron perplejos. “Os he vuelto a mentir. Me lo tatué porque es una persona que ha marcado mi vida”, explicó, aclarando en todo momento que era un amigo y que no estaba para nada enamorada de él.

Chema, el pretendiente favorito de Carmen Madrigal estaba hecho un mar de lágrimas y, aunque estaba de lo más dolido, decidió perdonar a su tronista y darle una oportunidad en una final exprés de lo más improvisada: “Aunque me equivoque, me gusta demasiado y me voy a arriesgar”, dijo él, antes de fundirse en un tremendo beso.

Dudas hasta el último momento: Carmen tuvo que hacer otra final

Después de la elección de marcharse juntos del programa, Carmen Madrigal pidió a la organización que le permitiera tener una última cita con Chema, su favorito, para saber si realmente se quería marchar con él de la mano.

Tuvieron una cena en la que hablaron de todo. En la que él confesó que estaba “pilladísimo de ella” y en la que ella dejó claro que sus sentimientos no eran tan fuertes: “Yo no estoy enamorada, me acuerdo de ti y te quiero. Tengo ilusión”, dijo la malagueña.

Carmen estaba hecha un lio, pero al final aquella cita le sirvió un poco para aclarar sus ideas. Ya en plató, la tronista celebró una final con todas las de la ley y decidió que quería marcharse de la mano de Chema: “Quería pedirte perdón y agradecerte lo que has hecho por mí”, dijo antes de darle un beso con el que sellaba su relación.