Isa Pantoja se enteró de un bombazo en ‘Supervivientes 2015’

Fue en la palapa, en la zona de nominaciones, donde Jorge Javier decidió darle la buena noticia a la pequeña de Cantora. “Vas a ser tía. Tu hermano Kiko va a ser papá”, dijo el presentador. Al escuchar la noticia y con una felicidad que no podía ocultar, Isa Pantoja no tardó en reaccionar: “¡Ay, muchas felicidades a mi hermano y a Irene!”, dijo muy emocionada.

Pero la cosa no se quedó ahí. Los bombazos no terminaron para Isa Pantoja aquella noche y a los pocos segundos Jorge Javier le comunicó otra noticia: “Dicen que se casan”, afirmó el presentador. Después de aquello la concursante de ‘Supervivientes’ no dudó en lanzar un dardo a su hermano: “Tanto criticarme a mí y se me va a adelantar”.