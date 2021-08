En 2011, el colaborador de ‘Sálvame’ se dejó llevar por un hipnotizador y, por primera vez, dejó que su subconsciente hablara por él. Confesó que se había sentido “humillado” en varias ocasiones por Nacho Polo y aseguró que no volvería con él “ni muerto”.

También habló de Terelu Campos en su sesión de hipnosis y confesó haber hablado mal de ella en más de una ocasión: “No sé cómo me habla, siempre la he puesto verde y la he criticado sin motivo. Es muy buena persona, conmigo se ha portado muy bien”, aseguró Víctor Sandoval.