La colaboradora se ha sentado en el plató y ha sido más sincera que nunca. Isa Pantoja no ha eludido ninguna pregunta y ha declarado una frase que ha dejado helados a sus ocmpañeros: "Ahora mismo no tenemos relación". Tras esto, y con el gesto desencajado, ha contado cómo se encuentra: "Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista... pero para mí, antes es mi madre y luego la artista. Creo que no va a ir a mi boda, no la juzgo, pero evidentemente me gustaría que fuera".