El testigo que vio al detenido del crimen de Pelahusán: "Era la misma camiseta, lo vi con ella cerca del lugar en el que se encontró el cadáver"

"A mí me enseñaron esa camiseta y es que era la camiseta por lo visto... vamos, la camiseta que llevaba el chico este que yo lo había visto por la tarde con ella", detalla la testigo sobre el hombre implicado en la muerte de Belén. Tras esto, explica que le extrañó ver al detenido en ese lugar, a esa hora y, sobre todo, andando: "Y ahí, a las afueras del pueblo, por la tarde noche, es que no, no... porque no era un chico de salir a pasear".