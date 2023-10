El motivo por el que Isa Pantoja expulsó a Aneth de su boda: "Eres un topo y no confío en ti"

Alexia Rivas, que estaba en ese chat de la despedida y que estuvo en la boda, es clara: "Isa no se fía, es una desconfianza de muchas cosas". Además, aporta más detalles sobre el conflicto: "Isa y Aneth tienen una conversación el jueves, acaban mal y llorando. Aneth le dijo 'si no confías en mí, pues no pinto nada en esa boda". Además, la colaboradora explica que "se producen dos llamadas, es una llamada de dos amigas en la que una no confía en la otra y una dice 'pues no voy'. Es decir, ni una quiere ir ni la otra quiere que vaya".