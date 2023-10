La colaboradora de nuestro programa se para ante la prensa y reconoce que ha llegado pintada desde Madrid: "Sólo me queda ponerme el vestido". Tras eso, Carmen Borrego continúa diciendo: " Me hace ilusión por Isa, ella está muy contenta y espero que sea muy feliz".

Carmen Borrego confiesa cómo será su vestido: "Yo vengo muy sencilla, no creo que sea un momento de lentejuelas... vengo porque quiero mucho a Isa y me apetecía acompañarla". Por último, tras desearle nuevamente lo mejor, sentencia: "No es un momento para mí de demasiada fiesta, vengo discreta, hay que seguir viviendo. Pero no me apetece mucho folclore de vestido".