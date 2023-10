Rossi cuenta el motivo por el que Isabel Pantoja "nunca se planteó ir" a la boda de su hija: "Hacedme caso"

"Recordad que se enteró por la revista que su hija se había casado con Alejandro Albalá, no se lo dijo a su madre ni se lo compartió... quiero decir, que no se puede poner sólo la pelota en el tejado de Isabel, es una cosa que está enconada", continúa diciendo Rossi. Tras ver un vídeo de la situación familiar, Kike Calleja se suma al debate: "A mí me consta que Isabel está enfadada porque Isa ha invitado a ciertas amigas de Isabel que en su día tenían muy buena relación y ahora ya no la tienen... y estas van a la boda".