Bertín Osborne reaparece públicamente tras el embarazo de Gabriela Guillén y acaba a gritos con la prensa: "¡Vale ya!"

Por otro lado, Eugenia Osborne sentenció ante las cámaras: "Mi padre no se ha metido en nuestra vida ni cuando teníamos 15 años, ¿me voy a meter yo en la suya que tiene casi 70? Solamente ellos saben la relación que tenían, si mi padre toma esta decisión, será por algo". Unas palabras sobre la prueba de paternidad que no gustaron a Antonio Rossi y que le contestó en directo: "Todos influyeron, la familia le dijo a Bertín 'planteatelo, has averiguado varias cosas, has empezado a dudar después del primer apoyo, por qué no te haces la prueba de paternidad, te quedas tranquilo y la familia se queda tranquila".