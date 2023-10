Exclusiva | Edmundo Arrocet contesta a las hermanas Campos: "Lo único que hay que ver son todas las exclusivas que han hecho cobrando"

"Qué te parece, me dice, y si nosotros nos casamos ¡ y te quedaría una pensión maravillosa! Si yo me hubiese querido casar con Teresa estaría ahora mismo cobrando la pensión y a lo mejor hasta con deudas ", ha dicho refiriéndose a la presunta propuesta de la Campos.

"Estoy cansado de ser un chulo como han dicho, de ser un sinvergüenza. Después que el que maté a la mamás soy yo. Lo único que tienes que ver son todas las exclusivas que han hecho cobrando, y ya me dirás tú... saca la cuenta desde que yo me fui de cuántas exclusivas se han vendido y no por mi parte", protesta refiriéndose a Carmen Borrego y a Terelu Campos.