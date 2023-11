El padre del joven de 14 años que murió atropellado por un autobús: "Solo pedimos que se juzgue como se tiene que juzgar"

La condena del conductor implicaría no entrar en prisión ni la retirada del carné de conducir . Su familia pide justicia: "Hoy es un día durísimo, el letrado de justicia ha venido a notificarnos en el mismo día que se cumple un año de que un conductor atropellara y matara a nuestro hijo, que el 23 de noviembre comienza el juicio oral...comunicarnos eso hoy, no lo voy a calificar", ha pedido.

El padre de la víctima comentaba que no pueden pedir más recursos: “Hemos solicitado a la misma juez que revise el caso aportando una pericial, porque pese a que la jueza dicte que el saltarse un semáforo en ámbar es paso libre, el código de circulación no lo considera así” .

Por otro lado, el padre contextualiza la situación explicando que Mario fue atropellado dos veces y que según el conductor no le vio. La jueza, en su auto, dice que no se ve al joven cuando existe un vídeo aportado por la policía y que no se puede saber la velocidad en la que iba el patinete. “No nos hemos inventado el vídeo nosotros y no existe un ángulo muerto. Os aseguro que la abogada de defensa ha visto estas imágenes... Sólo pedimos que se juzgue como se tiene que juzgar", ha explicado.