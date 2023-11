La acusación de Edmundo que hace estallar a Carmen Borrego: "¿Por qué no hiciste esto con mi madre en vida? Es un indecente"

Edmundo Arrocet se despacha a gusto con Pepe del Real hablando de todos los secretos de María Teresa Campos

Bigote confirma que Teresa Campos nunca le devolvió los 40.000 euros que le prestó: "Ella lo sabía"

Carmen Borrego responde con contundencia a las palabras de Edmundo Arrocet sobre su madre: "Yo lo vi todo"

Pepe del Real entrevista en exclusiva a Edmundo Arrocet para conocer todos los detalles de la versión que está dando sobre su separación con María Teresa Campos. El protagonista desvela a 'Vamos a ver' que la fallecida nunca le devolvió los 40.000 euros que le prestó y Carmen Borrego reaccionó en pleno directo.

"Terelu me pidió dinero a mí y le mandé un poquito más, ella me lo devolvió. Punto", empieza diciendo sobre las necesidades económicas de la familia. Sin embargo, Edmundo Arrocet comenta: "Teresa nunca me lo ha devuelto, nunca".

El periodista le pregunta si fueron 30.000 dólares y Edmundo Arrocet le corrige rápidamente: "No, fueron unos 40.000 euros". Unas palabras que dejaron sin palabras al resto de colaboradores y, sobre todo, a su hija Carmen Borrego.

"Se lo reclamé, ella me tenía que devolver ese dinero porque yo lo necesitaba, porque era un dinero que yo tenía para pagar a Hacienda", sentencia el protagonista. Por otro lado, ante las afirmaciones de Rossi en las que detalle que Teresa Campos le mostró mensajes en los que les confirmaba haber devuelto el dinero, Edmundo dice: "Esto es muy fácil, por qué no los muestra, no es verdad, nunca ocurrió eso, nunca ha mandado ese mensaje".

Joaquín Prat, al escuchar a Edmundo, declara: "Esto es un bombazo, Carmen. Afirma que le debéis como herederos, es lo que concluyo, que si no está Teresa para devolver los 40.000 euros pues lo deben hacer los herederos...". Además, el presentador añade: "Te veo calentita".

La respuesta de Carmen Borrego

Camen Borrego empieza haciendo referencia a los cambios de opinión que ha tenido Edmundo sobre este tema: "Un día eran 50.000, la semana pasada eran 30.000 y ahora son 40.000 euros...". Además, añade: "No tengo ni idea de a dónde quiere llegar, qué es lo que pretende. La relación con mi madre se terminó hace cinco años, ¿por qué no le habló cuando ella estaba en vida y lo solucionaron?".

"Yo no sé, sólo sé que hubo momentos en los que él le ayudó como pareja y que mi madre se lo devolvió. Yo no sé si hubo otras veces, no sé si mi madre le pidió matrimonio... lo que sí sé es que la que desgraciadamente tendría que responder a estas cosas, no está", dice Borrego de forma seria.