Exclusiva| Óscar echa la culpa a la Guardia Civil en su declaración ante la jueza: "Ellos metieron el ADN de Esther López en mi maletero"

La letrada insiste nuevamente a Óscar y este explica el motivo de su insistencia: " Yo estuve buscando un aparthotel. Calculo la ruta desde Valladolid. Ha sido una mala investigación, no tengo nada que ver y todo se ha ido buscando para involucrarme"- "Lo único que puedo decir es que no tengo nada que ver y lo voy a demostrar".

En cuanto al golpe que tenía el vehículo, coincidentes con total exactitud con el cadáver de Esther López, Óscar comenta: "Insisto en el golpe del coche... cuando me lo devuelven tiene un golpe, que ese golpe antes no lo tenía. Me quedé pálido porque ese golpe no estaba cuando entregué el coche".