El asesino de Salvi mató a otro hombre en 2016 y quedó en libertad: "Si los jueces lo hubieran metido en la cárcel, hoy estaría vivo"

La tía del chico asesinado por un disparo desde la ventana de su casa en San Roque: "Era empresario y la envidia es muy mala"

'El Lulu', el asesino, mató a otro hombre en 2016: lo atropelló mortalmente, lo desplazó durante 20 metros, no lo socorrió y se dio a la fuga

La hermana del fallecido atropellado, muy clara: "Si los jueces lo hubieran metido en prisión, hoy Salvi estaría vivo"

'Vamos a ver' acude hasta Cádiz para informar de todos los detalles que rodean al crimen de Salvi, asesinado el pasado enero presuntamente por 'El Lulu', que le disparó desde la ventana de su casa. Ahora, se sabe que el autor atropelló mortalmente a un hombre en 2016, se dio a la fuga y la justicia decidió dejarlo en libertad.

'El Lulu' mató presuntamente a Salvi a través de la ventana de su casa a principios de enero y además atropelló mortalmente a un hombre de 44 años hace ocho años en San Roque. En el mes de agosto, en época de fiestas, 'El Lulu' atropelló a un hombre que iba andando por la calle, lo desplazó más de 20 metros y lo dejó abandonado. No lo socorri, no llamó a los servicios de emergencia, huyó rápidamente y dejó el cuerpo tirado hasta que lo encontró la propia Guardia Civil.

'El Lulu' decidió acudir cuatro horas más tarde al cuartel, acompañado de su padre y abuelo. Allí ya dio negativo en el test de alcoholemia, dijo a los agentes que lo atropelló porque no lo había visto y que huyó porque se asustó. Sin embargo, en esas cuatro horas, el autor decidió parar en un descampado y luego acudir a un taller para que le cambiaran la luna de su coche, que se había destrozado por el impacto. Al final, por la involuntariedad del suceso, la justicia decidió no mandarlo a prisión.

La hermana de la primera víctima de 'El Lulu': lo atropelló y lo abandonó en el asfalto

Ana María Sánchez, hermana de la primera vícitima de 'El Lulu', no esconde el dolor que vivió al ver las imágenes del asesino de su hermano encapuchado y esposado: "Me sentí muy mal, con mucho odio y con ganas de venganza. Si él hubiese ido a prisión, ahora Salvi estaría vivo y no muerto".

Tras esto, la hermana del hombre de 44 que murió atropellado por 'El Lulu' en 2016 reitera: "Si la jueza y el juez lo hubiesen metido en prisión, hoy Salvi está vivo". Tras esto, Ana María añade: "Nosotros contratamos peritos, abogados privados, todo y no hemos conseguido prisión para él... pedí la permanente y no me la concedieron; él no entró a prisión, él se fue a su casa".

La entrevistada explica que el detenido atropelló a su hermano, lo desplazó 20 metros y lo dejó tirado, sin socorrerlo hasta que lo encontró la Guardia Civil: "Los agentes estuvieron buscándolo por todo el pueblo, que es muy chico, lo encontraron... él decidió ir a las cuatro horas al cuartel, ya había cambiado la luna del coche y todo lo que quisiera". Además, añade: "Lee hicieron la prueba de alcoholemia, pero claro, a las cuatro horas que fue...".