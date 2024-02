Isa Pantoja, ante la polémica con el supuesto hermano de Anabel Pantoja: "Una cosa es que pida su prueba y otra que vayan a tener una relación"

"No le va a hacer ninguna gracia", decía Isa tras escuchar estas declaraciones y matizaba: "No sé si querrá un acercamiento, pero una cosa es que pida su prueba y tenga su derecho y otra que cuestione a Anabel como hija".

Además, Isa cree que Luis no está "respetando la voluntad de Bernardo" porque aunque diga que su tío le pidió que luchara por su apellido: "Si él en su momento no ha querido hacerlo, no tiene sentido tampoco".

Es más, Isa tiene muy claro qué haría si estuviera en el lugar de su prima: "Yo no me presentaría, que te lo adjudiquen, es que lo prefiero porque como no voy a tener relación con él..." Y es que, si reclaman judicialmente a Anabel Pantoja que se someta a unas pruebas de ADN y ella no accede, el juez podría declarar la filiación sin necesidad de los resultados.