Bárbara Rey, después de que su hijo no quiera leer la carta que le envió a 'Supervivientes': "Voy a seguir sin opinar de su concurso"

Ni los kilómetros que separan a Ángel Cristo Jr, que se encuentra en Honduras participando en 'Supervivientes 2024', de su madre, la ex vedette Bárbara Rey, han hecho que las cosas entre ellos se destensen. Durante el programa de este lunes de 'Tierra de nadie', Ángel Cristo Jr no se tomaba bien recibir una carta por parte de su madre, Bárbara Rey, y no quería que Carlos Sobera se la leyera desde plató.