Entre los asistentes también se han encontrado Norma Duval, Rosario Flores y Ana Obregón

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La jornada electoral de este 29 de noviembre ha reunido en los distintos colegios electorales a numerosos rostros conocidos, que no han querido faltar a su cita con las urnas. Entre los protagonistas del día han destacado algunas de las figuras más populares del panorama social, que han acudido a ejercer su derecho al voto en los centros que les corresponden.

Una de las imágenes más destacadas ha sido la de Tamara Falcó, que ha acudido a votar acompañada de su madre, Isabel Preysler. La marquesa de Griñón continúa empadronada en el mismo lugar, por lo que ha podido ejercer allí su derecho al sufragio. Por otro lado, Íñigo Onieva ha hecho lo propio junto a su madre, Carolina Molas, en un colegio electoral de La Moraleja, donde continúa empadronado.

Norma Duval, Rosario Flores y Ana Obregón, entre los conocidos

Pero no han sido los únicos rostros conocidos que se han dejado ver durante esta jornada. Entre los asistentes también se han encontrado Norma Duval, Rosario Flores, Ana Obregón y Emma García, además de Fernando Sanz e Ingrid Asensio, que tampoco han querido perderse esta cita electoral.

A la lista de personalidades que han acudido a votar se suma también Adolfo Suárez Illana, en una jornada en la que la presencia de numerosos rostros populares ha vuelto a poner el foco en la participación de las figuras públicas en las elecciones. Una vez más, las urnas se han convertido en escenario de algunos de los encuentros y fotografías más comentados del día.