Un entrevistado sorprende a Joaquín Prat con su pregunta: "¿Dónde compras los jerséis?"

“Gritan, pelean entre ellos…creo que la solución es poner zona azul enfrente, pero el alcalde no hace nada y claro la policía viene aquí diciendo esto cuando es de nuestra propiedad. Está lleno de colillas, cervezas...hay gente muy agresiva. Tenían hasta un gato aquí en la entrada. Las de la limpieza lloran y aquí han robado también porque avisan cuando alguien no está en la casa. Cuando hay elecciones se ponen a prometer muchas cosas, pero luego no hacen nada. Un día va a ocurrir una tragedia. Lo que creo es que habría que solucionar el problema, poner una zona azul y se acabó", asegura Ramiro.