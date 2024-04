Se recrudece la guerra entre Makoke y Laura Matamoros: "Laura, a la calle"

Han sido varias las ocasiones en las que Laura no ha ocultado su animadversión por la exmujer de su padre y no ha dudado en arremeter contra ella en Honduras, algo que podría estar pasándole factura en su relación con su hermana Anita Matamoros.

Ahora, Makoke no se ha cortado y ha pedido abiertamente la expulsión de la hermana de su hija. "El primer salto del helicóptero me lo dedicó al grito de 'Makoke a la calle', el segundo no, estaría bueno. Ya solo faltaba. Laura a la calle, por supuesto, lo vuelvo a repetir. Ha comido, ha dormido y creo que no está en las mismas condiciones que el resto de concursantes, o sea, lo sigo diciendo. Laura a la calle".