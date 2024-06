'Vamos a ver' muestra las imágenes en primicia de David Rodríguez, la pareja de Anabel Pantoja y el futuro padre del bebé que esperan ambos. El protagonista no dudó en atender amablemente al reportero, responder las preguntas y confesar si prefiere niño o niña.

A la salida del trabajo, en Córdoba, David Rodríguez se encuentra con el reportero que le hace preguntas sobre el tema del momento: el embarazo de Anabel Pantoja. El protagonista no puede borrar la sonrisa de su cara, se muestra feliz y no duda en escuchar las felicitaciones del periodista. "Muchísimas gracias", dice mientras sonríe.

Tras esto, el reportero pregunta por cómo se encuentra y David Rodríguez le dice: " Estoy muy feliz, como tiene que ser ". El novio de Anabel Pantoja continúa andando y el periodista le comenta: "Sabes que es una responsabilidad muy grande, ¿no?". A lo que contesta el protagonista: "Bueno, habrá que escuchar a la gente, que uno no está preparado...".

En cuanto a la felicidad de Anabel Pantoja, David es claro: "Me encanta que sea así". Por otro lado, confiesa que está "muy feliz" de poder formar una familia junto a su chica. Por último, sobre la preferencia de tener un niño o una niña, matiza: "No tengo preferencias, me encanta lo que venga".