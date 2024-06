Madre del menor de 12 años, víctima de acoso: "Le llaman albóndiga humana y niño sin padre"

Madre del menor de 12 años, víctima de acoso, comparece en el directo de ‘Vamos a ver’, después de que su hijo reciba insultos como ‘albóndiga humana, niño sin padre y gordo’. La madre pide responsabilidades al centro y una solución.

“Hubo una agresión a principios de curso donde expulsaron solo al agresor durante 15 días, el resto del grupo no tuvo ninguna sanción, y de la última agresión, que fue a final de mes, la expulsión fue definitiva para el agresor, pero los demás acosadores no han tenido ningún tipo de consecuencia, sino la denuncia que he interpuesto en la Guardia Civil", detalla la madre.

"A las dos semanas de la expulsión, este niño se reincorporo al centro y me llamo mi hijo diciendo que había estado en el instituto, que le había visto haciendo exámenes y me puse en contacto con la consejería y me dijeron que el niño se coló sin que se dieran cuenta, pero que automáticamente salió, el centro ha mentido", comenta la madre del menor.

Además, la madre explica que "las denuncias físicas están interpuestas desde el minuto uno a la Guardia Civil, pero no es lo que yo denuncio públicamente, es que tanto director del centro, jefe de estudios y tutora de mi hijo, algunos presentes en la agresión no han buscado soluciones ni medidas, cuando se les ha notificado los insultos y amenazas de mi hijo. Los profesores no saben gestionar estas situaciones, creo que tienen más miedo a los niños y padres que a tomar medidas drásticas. Yo misma fui a defender a mi hijo y les faltó pegarme, sentí impotencia".

La madre de la víctima de acoso: "La solución es que los docentes que no están capacitados sean relevados de su puesto"

Sobre las declaraciones del centro que expresa que su hijo también agrede y fue expulsado durante días del centro, la madre del menor explica que “de nuevo el centro se lava las manos y es normal que un niño que recibe durante seis horas insultos, normal que se defienda. Mi hijo ha agredido en defensa propia, él fue expulsado durante tres días por un conjunto de partes acumulados por interrumpir las clases, no se sienta cuando se le dice, así ocho partes".