Isa Pantoja responde a los mensajes que lanza su madre en los conciertos: "Sabe dónde tocarme"

Isa Pantoja aborda las polémicas relacionadas con su situación familiar. Y es que, según Pepe del Real, Mariló de la Rubia habría "intercedido" a favor de una reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija. Isa cree que es una "pena" que Mariló ya no sea amiga de su madre pero añade que no cree que el responsable sea su tío Agustín: "Ella está donde quiere estar". Además, ha dejado claro que está al lado de Dulce diga lo que diga en televisión de su familia y ha enviado un mensaje a su madre.

¿Ha intentado mediar Mariló de la Rubia a favor de la reconciliación?

"Ha ofrecido todas las posibilidades a su alcance", decía Pepe del Real y añadía que es una mujer "muy familiar" que aboga por el bienestar de la familia: "Ella se ha ofrecido para que haya una reconciliación madre e hija". De hecho, añadía que saben que con su hermano "la herida es mayor" pero parece que lo veía más posible con ella.

Isa Pantoja apuntaba que es una "pena" que Mariló ya no esté en la vida de su madre porque siendo así esto "no va a llegar a ningún puerto" y añadía que no cree que, tal y como se ha dicho, su tío sea el culpable de que esta amistad se haya roto: "Como se ha dicho, no pienso que sea siempre por él, es lo fácil (...) Ella tiene mucha personalidad y una cosa es que le aconsejen y le digan pero de ahí a decir que no quiere ver más a estar mujer, si es así de verdad que no es solo por él. Ella quiere estar con quien quiere estar y está donde quiere estar".

Isa Pantoja se muestra del lado de Dulce

A Isa no le gusta que Dulce hable en los términos en que lo hizo en su última entrevista en '¡De viernes!'. Confiesa que es algo que no hablan entre ella porque le duele, pero también deja claro que aunque no esté de acuerdo, le apoya: "Para aquellos que cuestionan mi relación con Dulce, tengo que decir que me da igual y lo digo así de claro".

Y es que no solo la ha cuidado de pequeña, también es con quien ha superado muchas cosas y quien se convirtió en su "refugio": "A Dulce la voy a querer le pese a quien le pese".

