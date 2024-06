Declaran en el juzgado los guardias civiles que sobrevivieron en Barbate: "Están indignados, no se sienten respaldados"

Por otro lado, Silvia comenta que “allí en el puerto había tres capitanes, sólo ha sido citado el marítimo , el resto no y no sabemos el motivo, pero sí que es verdad que el que dio la orden fue el coronel de Cádiz. Esto no es plato de buen gusto para ellos porque van con la verdad y lo están pasando mal testificando en contra de lo que dicen sus superiores. Están indignados por haber sacrificado todo por sus mandos y ahora se ven en estos momentos duros sin estar respaldados".

“Nuestros maridos están muy mal, ellos no pueden dejar de pensar en lo que sucedió ese día. No se les va esas imágenes de sus compañeros desangrándose…sacándolos del agua. ellos están de tratamiento psicológico y psiquiátrico, tienen pesadillas, no tiene ganas de hacer nada y están muy preocupados por el juicio porque no se han sentido apoyados por la institución", asegura Silvia.