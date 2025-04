Alejandro Nieto está indignado y muy frustrado al no poder hacerle a su hijo el regalo que quería . El que fuera Míster, exconcursante de GH VIP, participante de La isla de las tentaciones y ganador de Supervivientes se ha desahogado públicamente sobre esta situación que considera un auténtico despropósito. Por motivos económicos , el modelo de 35 años no va a poder sorprender a su hijo, que tiene 11 años .

No puede casi ni creérselo. De ahí que haya recurrido a sus redes sociales para tratar de encontrar alguna solución. O el milagro, pues el novio de Tania Medina todavía no es capaz de encontrar una respuesta a los desorbitados precios que ha encontrado al intentar hacerle a su hijo un regalo que iba a ser muy especial .

"Me vais a decir que es una final, y ya lo sé. Pero, ¿quién se gasta ese dinero? Alguien lo hará... quien lo tenga, claro. Si me hubieses dicho que son 500 o 600 euros por persona, lo pago. Pero si quiero que vayamos los dos juntos, me tengo que gastar 7.000 euros. ¿Merece la pena por 90 minutos de partido en los que encima uno de los dos vamos a ver perder a nuestro equipo?", expone el que fuera también participante de La isla de las tentaciones.