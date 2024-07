Las imágenes de Mª José Suarez saliendo de los juzgados de Sevilla tras la polémica con Escassi

Según lo publicado en los últimos días, Escassi, además de poseer un video privado de la sevillana sin su aprobación, también lo podría haber mostrado a terceras personas, por lo que su ex pareja podría demandarle por dañar su honor. Hasta ahora la modelo no se había pronunciado al respecto, pero sus imágenes de entrando en los juzgados de Sevilla podrían significar que habría tomado la drástica decisión de enfrentarse a su ex pareja ante el juez.