Antonio Rossi se enfrenta a Isa Pantoja por la presunta llamada de Anabel: "Te pongo en duda porque me has mentido más veces"

Isa Pantoja: "Parece que mi palabra no vale nada y que se me ponen en duda"

La hija de Isabel Pantoja vuelve a 'Vamos a ver' para tratar de demostrar que Anabel no le llamó para pedirle un acercamiento con su madre

Después de que Antonio Rossi e Isa Pantoja protagonizasen un enfrentamiento en 'Vamos a ver' por sus distintas versiones sobre la presunta llamada de Anabel Pantoja a sus primos para pedirles un acercamiento con su padre, la hija de la tonadillera ha dejado claro que estaría dispuesta a volver a tener relación con ella.

Isa Pantoja: "Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia"

Pero lo que tiene claro Isabel Pantoja es que sería su madre la que tendría que tomar la iniciativa, ya que ha sido ella la que ha decidido cortar todo tipo de relación con sus hijos: "Bastaría con que me llamase o alguien me dijese que quiere hablar conmigo", ha comenzado a contar.

"Es ella la que no se quiere poner en contacto conmigo. Yo he estado en los momentos importantes, pero es verdad que yo estoy donde me dejan estar. Cuando mi madre me llame voy, mientras tanto me quedo con mi familia", ha asegurado Isa en el plató.

Además, la colaboradora ha contado cuál fue el momento de inflexión en su distanciamiento: "Fue a raíz del testimonio de mi hermano en el programa 'Cantora, la herencia envenenada' cuando no hubo marcha atrás. En ese momento se encerró, no solo conmigo, y solo nos vimos con la muerte de mi abuela".

Isa asegura no saber el motivo del comportamiento de su madre y pide que alguien se lo explique si lo conoce: "Yo tampoco entiendo que una madre no quiera saber nada de sus hijos sin ningún motivo aparente. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga".

"Estoy pensando que yo no tengo que dar explicaciones porque parece que mi palabra no vale nada y que se me ponen en duda", ha comenzado su discurso Isa Pantoja. Además, ha vuelto a mantener su versión: "Yo no le di importancia a la noticia del ingreso porque no se había dicho en este programa y la escribí para preguntarle. A los dos días, el domingo, me dijo que había hablado con ella y que estaba bien. A mí Anabel nunca me habla de mi madre ni me dice lo que tengo que hacer y tampoco se lo dice ni a mi hermano ni a mi hermano. Lo único que hablé con ella fue para preguntarle cómo estaba porque parecía que era algo grave", ha sentenciado.

Rossi también ha seguido reafirmándose en sus palabras y ha atacado a Isa: "Permíteme que yo te ponga en duda porque a mí me has mentido con temas como el ictus de tu hermano o diciendo que no querías ir a su concierto de Sevilla".