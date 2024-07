Eduardo Inda, ante el dispositivo de seguridad para la declaración de Begoña Gómez: "Había 200 policías, los mismos que protegen a Joe Biden"

Ante su no declaración y la explicación de su abogado alegando la "indeterminación del proceso", Eduardo Inda ha analizado: "Creo que son muy torpes. El señor Camacho, que es un fiscal de carrera, está mostrando una torpeza increíble. Yo le conozco y me sorprende. Para este viaje no hacían falta semejantes alforjas. ¿Para qué suspendes la declaración el otro día, para montar el tinglado para que se vuelva a hablar de Begoña y después no declarar? Tener que desfilar dos veces para no declarar, haberlo hecho el primer día", ha sentenciado el colaborador.