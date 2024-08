Testigo del hombre muerto en una atracción de feria: "La atracción llevaba un rato soltando humo. La tenían que haber parado"

"Mi sobrino había subido en el viaje anterior y sus amigas estaban montando justo en ese momento en la cabina número ocho, por lo que presenciaron absolutamente todo. Varias personas decían que poco antes salía humo de la atracción, el feriante abría la trampilla y luego la volvía a poner a funcionar. No digo que no esté todo en regla, pero la tracción se tenía que haber parado ", ha explicado asegurando que la atracción podría haber dado fallos de alerta antes de producirse el fallo mortal.

Además, nos cuenta que no entiende el motivo por el que la atracción no paró de inmediato: "Es algo que no comprendo porque toda parada de emergencia es eso porque tienen que parar en el acto. Siguió dando vueltas y no entiendo que no parase de inmediato".