Tres hermanos denuncian haber recibido una brutal paliza por parte de 10 porteros de discoteca: sufren secuelas un mes después

Al parecer, no es la primera vez que se producen altercados a la salida de este local pero la discoteca ha emitido un comunicado en el que dejan claro que los hechos no ocurrieron en el interior de su propiedad y añaden que el local ya estaba cerrado.

Pero ¿Cuál fue el detonante? Raúl López es uno de los chicos agredidos y en directo en 'Vamos a ver' nos contaba cómo empezó todo: "Ahí vamos, no nos vamos a engañar... Los porteros nos tendrían entre ceja y ceja o no sé qué mosca les picó que se liaron con mi hermano pequeño por una... no sé cómo explicarlo".