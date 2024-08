Juan Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta: "Si la familia no está satisfecha con la sentencia, recurriremos"

"Este juicio se ha desarrollado en Tailandia y digo esto porque algunas de las conclusiones del informe están en concepto tailandés. Es muy importante hacerle ver al juez que no solo una persona termina con la vida de otra, si no que podría haberlo evitado y aquí se recoge", ha querido puntualizar.

Sobre los rumores que aseguran que Sancho habría preparado la habitación para el descuartizamiento , el abogado ha analizado: ·"Es cierto lo que recogéis sobre la habitación. Nunca hemos visto ningún informe que recoja que la habitación estuviera planificada y esto se saca de las 180 bolsas de basura que compró. Lo hizo la policía tailandesa y no tuvimos acceso cuando aún no estábamos personados en esta causa".

Ospina ha admitido que podrían llegar a recurrir la sentencia si el juez no ve premeditación en el asesinato : "Posiblemente sí que recurriríamos, pero hay que ser muy prudentes a la hora de analizar e interpretar cómo explica el veredicto el juez en la sentencia. Si la familia no está satisfecha, recurriremos".

Además de la dificultad para que cualquier sonido del bungaló número 5 pueda ser escuchado por el resto de inquilinos de la villa, Metapon hace referencia al "gran frigorífico, en el que puede colocar partes humanas". Después, detalla el listado de productos que el chef adquirió en el Big C Market de la isla de Koh Pha Ngan y en Limpipong Home Mart, entre los que está "el utensilio que ha utilizado el acusado para cometer el asesinato y para ocultar el cadáver", continúa con sus apreciaciones, ya que consideran que "si su intención era la de cocinar, tendría que haber comprado frutas, verduras y carne y prepararlas", algo que no figura en el ticket de compra, salvo el melón, la sandía y las uvas. En estos alegatos no hace referencia, en ningún momento, a la supuesta plastificación de la casa, tal y como apuntaba Two Yupa en el canal de 'Youtube' de 'Triun Arts'.