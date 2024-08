Sofía Suescun responde a la propuesta de mediación de su madre: "Es chantaje emocional"

Isabel Rábago apuntaba que se trata de un tipo de mediación en la que ambas partes tienen que estar de acuerdo, que tiene la ventaja de que no es necesario llegar ante un juez pero no entra en los planes de Sofía.

"A la vista está que no respeta mi decisión", decía Sofía de su madre en un mensaje a Isabel y añadía: "No puedo vivir con miedo a que en cualquier momento viole mi intimidad de esta forma".

Para ella la mediación es "un chantaje más" como otros a los que se ha visto sometida "diariamente" y que para ella solo tiene un objetivo: "El fin de no aceptar la realidad, su problema y mi decisión. Me he pasado media vida y no ha sido posible porque solo mira por ella y yo ya no puedo más".