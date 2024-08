El consejo de los seguidores a Maite Galdeano: "Que deje a los novios de su hija, ella ya los tuvo en su momento"

La polémica entre Sofía Suescun y Maite Galdeano ha generado diversas opiniones y posicionamientos durante estos días

Tras la entrevista de Sofía Suescun en 'De Viernes', los seguidores han podido conocer una parte de la historia familiar

¿Podrán arreglar sus diferencias madre e hija?, ¿qué consejo le darían a Maite Galdeano? ¡Dale Play!

El pasado 4 de agosto Sofía vivió uno de los momentos más complicados de su vida. La influencer decidió echar a su madre de casa después de un cúmulo de situaciones desagradables que, tanto ella como Kiko Jiménez, habían soportado durante años. La gota que colmó el vaso llegó hace unas semanas, cuando Maite recriminó a su hija su participación en 'Supervivientes All Stars' y habló mal de su pareja.

"Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? Por qué tengo que vivir esto siempre?'. Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace click el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad", explica.

Esta no era la primera vez que su madre tenía este comportamiento tanto con ella como con su pareja: "Mi madre no escucha, de ahí viene mi frustración, porque es como hablar con una pared. Me agoto. Siempre me he callado. Ella no para y yo no puedo más. Me voy de mi propia casa porque no puedo más, a casa de mi hermano. Se asusta mucho porque nunca me ha visto así. Me voy porque es inaguantable. Ella se queda pensando que es un rebote más", explica en referencia al 4 de agosto.

Sofía pide a su hermano que le diga a Maite se vaya unos días al piso de Murcia, aunque deben engañarle y decirle que Sofía a va a dejar a Kiko (porque, sino, creen que no accedería a marcharse unos días). Sin embargo, la influencer reconoce que no le dijo a la cara que se marchara, pero siente impotencia de enfrentarse a ella "porque ya lo he hecho muchas veces". Además, confesó que se quedó más tranquila, aunque se siente bien de "no tener ese ruido continuo encima de mí, esas órdenes, esa forma de hablar", afirma.

Auque Maite trata de ponerse en contacto con ella, Sofía prefiere mantenerse alejada, una decisión que le ha costado caro: "Ella chantajea un montón. En el trayecto de Madrid al piso de la playa, creo que va siendo consciente y chantajea que es con ella o contra ella. Me amenaza con eso, 'conmigo o contra mí, mi vida no tiene sentido". "Mi madre no me conoce, se cree que soy tonta", afirma.