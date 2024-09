Pide silencio por la ventana y recibe una paliza: "Eran como una manada"

"Llega un momento en el que los gritos hacen que te duela hasta la cabeza. Les dije que se fueran a casa de sus padres a hacer eso, me insultaron y les tiré un poco de agua. Empezaron a dar patadas hasta que destrozaron el portal y luego a mi puerta. Antes de que me la tirasen encima les abrí para intentar hablar con ellos y lo primero que recibí fue un puñetazo directo. Me acorralaron y siguieron pegándome, me han destrozado el labio y me han roto la nariz. Me pegaban los dos y estaban furiosos, eran como una manada de locos", ha relatado.