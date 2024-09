Ana María Gallego, sin indemnización de su expareja que la quemó con ácido: "Estoy intentando no perder el ojo y no sé de dónde sacar más dinero"

Ana María Gallego fue quemada con ácido y sosa cáustica por su expareja: éste está en prisión y se declara insolvente para pagar las operaciones

"Llevo 25 operaciones, hay cosas que no entran por la Seguridad Social y para que me hagan un trasplante de córnea tardo cinco años", declara

"La semana pasada me sacaron la mucosa labial para reconstruir el párpado, esa operación fue 8.200 euros. He vendido el coche, mi oro y no sé de dónde sacar más", sentencia

Ana María Gallego comparece en directo de 'Vamos a ver' para expresar cómo se siente después de que su expareja, que la dejó ciega tras rociarle ácido y sosa cáustica, se haya declarado insolvente y no pague las más de 25 operaciones a las que se ha sometido para solamente poder "mantener el órgano" del ojo.

El agresor se encuentra cumpliendo condena por haber quemado con ácido a su expareja y ahora, al declararse insolvente para la indemnización, el Estado tampoco se hace cargo de las numerosas intervenciones quirúrgicas ni de la cantidad económicas que debería recibir. Ana María Gallego, muy dolida, comenta: "No sé quién se va a hacer cargo, no sé a donde ir ni con quién hablar. Tengo informes como que llevo 25 peraciones en cuatro años, que se dice rápido, he perdido la visión del ojo derecho, me he realizado tratamientos capilares, faciales y lo he tenido que pagar yo...".

"Después de cuatro años recibo la noticia de que él se declara insolvente, entonces... ¿qué hago? Me mandan de un lado para otro y no sé qué hacer, no tengo solución alguna", dice totalmente resignada y desesperada. Tras esto, añade: "Me quedan operaciones por hacer, un trasplante de córnea, me van a recostruir los párpados, me han quemado las pestañas porque me crecían hacia dentro... todas estas operaciones son de pago".

"Me han hecho 18 operaciones por la Seguridad Social, a las que estoy muy agradecida y hay muy buenos médicos. Pero llega un punto en el que los párpados están enganchados en el ojo, por la Seguridad Social tengo que tardar 5 años para el trasplante de córnea y por el otro lado es menos... pero claro, es pagando", sentencia ante toda la audiencia. "Hay cosas que no entran por la Seguridad Social y no es por la estética, es porque no veo, tengo niñas a mi cargo y no puedo hacer una vida normal", aclara sobre el motivo totalmente justificado por los médicos de sus intervenciones.

"He perdido la visión de un ojo y me voy a quedar así hasta el día que me muera. Es una ridiculez la indemniación de 70.000 euros, eso ya lo he pagado en tres operaciones. Viajes, medicación cosas de oftalmología no entran...", dice totalmente indignada por el precio que la justicia considera suficiente para ayudarle económicamente a recuperar su aspecto.

La útima operación fue hace unas semanas, me sacaron la mucosa labial para reconstruir el párpado, porque estaba enganchado en el ojo, fue 8.200 euros. He vendido el coche, las piezas de oro... no sé de dónde sacar más dinero", confiesa totalemente desesperada y apunta que su propio padre es el que la ayuda ecómicamente. Ante esto, Joaquín Prat apunta: "No es tu padre el que pague la indemnización, se debe hacer cargo tu agresor y si este no puede, ¿no hay una responsabilidad civil subsidiaria?".