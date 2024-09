Madre de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles que murió tras ser arrollado por la narcolancha: "Ni perdono ni olvido. Todo fue premeditado"

"Yo ni perdono ni olvido. Para mí no es algo importante y no me vale porque no tenía que haber matado a mi hijo. Le asesinó premeditadamente y con todos los adjetivos que le quieras poner porque se va claramente en el vídeo que va a por ellos. Cuando le tienen en el agua la lancha se vuelve y le atropella dos veces, mientras los que están en tierra le jalean y piden que le mate", ha aclarado esta madre que ha visto cómo asesinaban a su hijo.

Paqui denuncia que tras la muerte de su hijo y de su compañero las cosas no han mejorado si no que han ido a peor: "El otro día estaba en la playa y vi pasar por mis narices dos narcolanchas tranquilamente y otra en la playa donde había niños bañándose. No se está haciendo nada, no hay más efectivos ni más miedo y tampoco les han puesto la categoría de riesgo. Les tienen abandonados y parece que el gobierno no quiere que tengamos guardias civiles".