Carmen Borrego responde a las acusaciones de su exnuera, Paola Olmedo: "Todos somos víctimas de nuestros errores"

"Nunca nadie ha podido hacerme tanto año", continúa diciendo la exmujer de José María Almoguera e insiste en que ella no ha hecho nada que la convierta en responsable del conflicto con Carmen Borrego. Y es que todo empezó con unos audios que se emitieron en los que Paola arremetía contra su suegra y la Campos: "Si alguien no reconoce los audios, no pide disculpas", decía.

De hecho, afirma que se enteró de que no querían hacer la entrevista estando en directo en un programa: "Me quedé sin habla porque digo '¿Cómo soluciono yo este marrón que me acaba de caer?' Hablo con mi hijo y mi hijo me pide que hable con Paola y yo hablo con Paola. Yo estoy explicando lo que ocurrió, asumiendo mi culpa, mi equivocación pero yo no estaba loca".