Primicia | José María Almoguera reacciona a la entrevista de Paola Olmedo: "Miente"

Respecto a cómo le sentó a Carmen Borrego la noticia del matrimonio de su hijo, Paola aseguraba que se lo tomó muy bien: "Nos felicitó a los dos, preguntó si ya teníamos fecha para el enlace, pero en ese momento no lo sabíamos aún". Además, añade, que José María le empezó a enviar fincas y lugares donde celebrar la boda, pero Paola admite que ella prefería otros sitios porque no cuadraba con la idea que ella tenía de una ceremonia más íntima.

Paola Olmedo desvela también a las cámaras de 'TardeAR' que, aunque el día de su boda "fue bonito", hubo momentos que no lo fueron tanto: "Hubo un momento que sí que hubo tensión por el tema de las fotos y tal. Era lo que yo no quería, como que todo el mundo no podía sacar el móvil, tal. Fue un poco raro. La que estaba más pendiente de todo eso era Carmen, pendiente de los móviles, que no se haga ningún video", relata sobre su exsuegra, Carmen Borrego.