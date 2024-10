Los vecinos del Junquillo, tras el intento de raptar a un niño en el colegio: "Si hubiese sido mi hijo, habría sido el primero en pegarle"

Un hombre fue linchado en el barrio del Junquillo por un rumor que se extendió por el grupo de WhatsApp de los padres de un colegio. Se hablaba que el martes 8 de octubre, el hombre había intentado raptar a un niño cuando lo interceptaron. Días más tarde, se le volvió a ver merodeando, lo acorralaron y la policía tuvo que intervenir para calmar la situación. El hombre no tiene antecedentes ni ninguna denuncia, pero en la calle se cuentan otras cosas. En 'Vamos a ver' , hemos entrevistado a dos vecinos del barrio, Francisco y Jesús para que nos cuenten cómo está la situación en el barrio y la información que se está difundiendo.

Francisco ha comentado que "los niños no han ido al cole por el miedo que tienen". Según los vecinos, el origen del caso es el supuesto intento del hombre de raptar a un niño y piropear a las niñas del colegio: "Lo que se está diciendo en la calle es que ese hombre no está bien de la cabeza... que tiene problemas de personalidad". Jesús ha explicado que "como padre no vas a reaccionar bien" y subraya que, cuando se involucran menores, se deberían tomar medidas más duras.