El novio de Kayle, tras el asesinato de su novia a manos de un okupa: "El asesino estaba allí por la bondad del padre y así se lo paga"

Con tan solo 18 años , Ian nos ha explicado que él también piensa que aquel trágico crimen se podría haber evitado: "La policía pasó totalmente del tema ni hizo caso a las denuncias; además, el individuo tenía antecedentes penales." Ian habría pasado temporadas con el presunto agresor, puesto que él vivía en Barcelona y se trasladaba a Pamplona a ver a su novia: "Cuando yo estaba allí, él estaba tranquilo, se quejaba un poco, se quejaba del precio... En los últimos días se volvió más agresivo." Ha explicado que en las últimas semanas, Kayle y él no hablaron mucho pero ella estaba un poco estresada: "Yo solo la apoyé y la dejé descansar; yo no sabía lo de las denuncias."

"Cuando entré en la habitación, ya estaba bastante limpia, aunque quedaban rastros; no me quiero imaginar cómo tuvo que pasarlo", recuerda del momento en que llegó a la escena del crimen. En principio, cuenta Ian, el individuo limpió el cuchillo, se cambió y, cuando la policía llegó, dijo que no estaba pasando nada.