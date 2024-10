La familia de la joven en coma en Tailandia pide auxilio para su traslado: "En tres días se acaba el dinero del seguro"

Ángela Agudo, una joven valenciana, está en coma en Tailandia tras sufrir un accidente de moto. Se encuentra en estado crítico en Bangkok, en la isla de Koh Samui, y sus familiares están profundamente preocupados. Solicitan urgentemente 250 mil euros para traerla de vuelta a España en un avión medicalizado, ya que el seguro no cubre este coste. Ángela y su novio volvían tranquilamente a su hotel después de cenar, cuando, tras un resbalón debido a un suelo mojado y una cuesta empinada, la joven perdió el control y ambos se estrellaron contra un descampado lleno de piedras. En ' Vamos a ver', hemos entrevistado a su hermano Diego y a su prima Mariam, quienes piden ayuda para solventar los enormes gastos del mantenimiento y traslado de Ángela.

"Necesitamos cubrir sus gastos mientras Ángela está hospitalizada allí; son elevados, pero sobre todo necesitamos el avión, que es imprescindible", han explicado. Según Joaquín Prat, no hay reservas suficientes del grupo sanguíneo de Ángela, por lo que e l traslado debería ser cuanto antes. Su familia no tiene claro cuándo será posible, pero confían en que dentro de dos semanas puedan hacerlo. Actualmente, Ángela está en la isla de Koh Samui, donde ya ha sido operada dos veces debido a la gravedad de sus heridas . El seguro solo cubre 75.000 euros , una suma que está a punto de agotarse, ya que cada día en el hospital cuesta 5.000 euros.

"Está en la UCI, inconsciente, con respiración asistida, pero hasta que no baje la inflamación en el cerebro no sabemos cuál es la gravedad del asunto", han explicado. Comentan que en el momento del accidente estaba con su pareja, quien también resultó herido "pero no de la misma gravedad".