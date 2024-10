Joaquín Prat condena el asesinato de Samuel: "Le mataron por ser gay. Nadie tiene la más mínima duda"

'Vamos a ver' ha tratado el caso este juicio y Joaquín Prat no ha ocultado su opinión, condenando lo sucedido con contundencia: "La chica que acompañaba a Samuel cuenta que lo primero que le dijeron fue deja de grabar, maricón de mierda. A Samuel le mataron por ser gay, nadie tiene ya la más mínima duda", ha reaccionado el presentador.. "Es un grupo muy violento. En el juicio oral saldrán momentos de prueba que lo demostrarán"

Además, Pedro Aguado, excomisario de la Policía Nacional de A Coruña que se encargó de la investigación del asesinato de Samuel, ha aportado nuevos e importantes datos sobre el trágico suceso: "Este grupo es muy violento y, aunque no estoy autorizado para hablar de esto, os voy a adelantar que en el juicio oral saldrán momentos de prueba que lo demostrarán. No fueron detenidos porque anteriormente se escaparon o tenían circunstancias que les favorecían y creo que era algo anunciado que podría llegar a ser un modus operandi", ha contado.

La acusación particular que representa a la familia de la víctima expuso durante el juicio de este miércoles, 16 de octubre, este contundente relato: “Oirán en la sala que nadie tenía intención de matar a nadie. Sin embargo si golpeas a una persona de manera continua durante seis minutos, el sentido común te dice que lo normal es que se produzca la muerte. Si no querían matarle, ¿Qué querían hacerle?”.

“Los hechos deben ser considerados asesinato y alevosía. No detuvieron el ataque. Todos los que se sientan aquí son autores de asesinato y en el caso de Kaio se amplía a robo con violencia. Al inicio de la agresión se apropió de su iphone. Pedimos que se aplique el agravante de discriminación sexual a dos de ellos. No juzgamos aquí si era o no homosexual, pero se refirieron a él con términos como maricón”.