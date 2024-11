La reacción de Joaquín Prat, ante el vandalismo tras la riada de Valencia: "Qué gentuza de mierda"

Jorge y María han agradecido profundamente a los voluntarios que se han volcado en ayudar: "Si no fuera por ellos, no tendríamos nada, ni agua ni luz". "Habríamos perdido todo; el primer día la gente se peleaba para conseguir agua", ha añadido Jorge. Los vecinos también han recordado cómo han perdido recuerdos importantes de sus familiares y han explicado que, para ayudar a sus seres queridos, han tenido que llegar andando a Paiporta. "Esto no se lo deseo a nadie, tener que venir caminando porque está todo cortado y no hay ni un triste policía local. Esta ropa la tengo porque me la han dado", ha concluido Jorge, visiblemente afectado.