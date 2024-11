El investigador del asesinato homófobo de Samuel, tras el veredicto: "Estoy satisfecho. Se ha hecho justicia"

Kaio Amaral Silva, condenado a 27 años de prisión por asesinato con alevosía y robo con violencia, fue quien acudió inicialmente a la comisaría para informar de la muerte. Sin embargo, el excomisario ha afirmado que su intención fue engañar a los investigadores: "Fue el primero en ir a comisaría, pero para mentirnos. Cambió su versión, no mencionó el móvil robado y solo días después, cuando ya habíamos realizado un barrido en vertederos para encontrarlo, admitió los hechos". Agudo ha respaldado plenamente la condena impuesta a Kaio.

Uno de los puntos más debatidos del veredicto ha sido la absolución de Katy , señalada por la mejor amiga de Samuel como responsable de empujarla cuando intentaba defender a la víctima. El jurado consideró que Katy no pertenecía al grupo agresor y que su intervención fue para contener a uno de los implicados, Diego.

Agudo ha mostrado su desacuerdo con esta decisión: "El veredicto del jurado se basa en dos puntos. Primero, consideran que lo que hace Katy es limitar a Diego. No, señores, lo que hace también es limitar la ayuda a Samuel. El segundo punto es que no pertenecía al grupo. Pues claro que sí, y activamente. En eso no estoy de acuerdo", ha declarado con firmeza.