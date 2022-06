Sale a la luz la razón por la que a Anabel Pantoja le cae mal Alexia Rivas... y no es por Omar

No es ningún secreto que Anabel Pantoja no soporta a Alexia Rivas. Tanto es así que cuando Jorge Javier Vázquez le insinúa que está saliendo con 'El negro', ella se enfada. Esta semana en 'Sálvame', un amigo de ella dijo que habría que saber la razón por la cual a ella no le sienta bien que Alexia tenga amistad con Omar Sánchez, su ex. Al hilo de esto, José Antonio Avilés ha investigado y sabe el motivo por el cual la sobrina de la tonadillera no puede ni ver a Alexia. Y todo se remonta a años atrás.