Raquel Mosquera lanza golpe bajo a Terelu y Carmen Borrego: "Yo que vosotras cuidaría mejor de vuestra madre"

Raquel Mosquera, al escuchar las palabras de Borrego, ha contestado muy enfadada y mirando a cámara: "Yo no era posesiva con Pedro, todo lo contrario, la posesiva en todo caso lo sería Rocío Jurado que en paz descanse". Raquel ha ido un paso más allá y le ha lanzado un mensaje tanto a Carmen Borrego como a Terelu Campos: " Más vale que cuidéis mejor de vuestra madre , que a mí me daría vergüenza que mi madre dijera que Ortega Cano le tiró los tejos, que dejen de echar mierda a los demás y limpien su propia mierda ".

Alejandra Rubio, como era de esperar, reaccionaba ante las palabras de Raquel Mosquera muy molesta y no dudaba en salir en defensa de su madre, de su tía y especialmente de su abuela: "De mi abuela no hables, Raquel Mosquera, que no sé qué quieres insinuar pero muy feo, eh, y tus amenazas no, porque yo a ti no te amenazo, y tampoco mi madre o mi tía, opinamos porque estamos trabajando".