Matamoros habla de la alteración del comportamiento de las personas que consumen droga, "arruinan sus relaciones familiares personales y profesionales, pero el problema es cómo abandonas tus obligaciones familiares, y acabas con la vida truncada", confiesa. Emma García le pregunta directamente si le afectó a él y Kiko reconoce que algo sí: "Había muchos días que llegaba a casa a las 8 de la mañana para recoger a mis hijos llevarles al colegio. No es lo mismo acostarte con tus hijos que levantarlos. No sé si lo notaban porque eran pequeños, pero raro me verían".